Nieuwe glossy ‘SU Magazine’ vanaf vandaag in de winkel

Er is nu een glossy, SU Magazine, met verhalen door, voor en met Surinamers en Nederlanders met een SU achtergrond. Het ligt vanaf vandaag,10 november 2020, in ruim 3.000 winkels, als opmaat naar de viering van 45 jaar onafhankelijkheid van Suriname, op 25 november 2020.

Het kolonialisme van bijna vierhonderd jaar is nog steeds voelbaar en kan niet worden uitgevlakt. Anno 2020 heeft de gemeenschappelijke geschiedenis van Suriname en Nederland een gewichtige invloed op de huidige Nederlandse samenleving.

Met de komst van Surinamers zijn zoveel zaken beinvloed: gebruiken, kennis, kunst, sport, cultuur, religie en culinaire gewoonten. Steven Dahlberg, hoofdredacteur van SU Magazine zegt in zijn editorial: ‘Wat zou het Nederlandse voetbal zijn zonder de topspelers met een Surinaamse achtergrond?’

Het idee voor Su Magazine komt uit de koker van Simon Jacobus. Zij is ook betrokken bij de Indische tegenhanger van Su, ‘Pindah’, waar na het succes van de eerste editie afgelopen maart een tweede editie van verscheen. Toen Jacobus daaropvolgend met een goede Surinaamse vriendin sprak, werd een zaadje geplant voor een Surinaamse variant schrijft Villamedia.

Su Magazine wordt uitgegeven door uitgeverij MIMM B.V. van Hans van Brussel, in samenwerking met Max@Media BV. Van Brussel geeft ook Pindah uit, samen met Stichting Indomedia. De hoofdredactie is in handen van Dahlberg, die zelf op jonge leeftijd met zijn moeder vanuit Suriname naar Nederland kwam.