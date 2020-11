Overleden taxi chauffeur (42) reed voor botsing zigzaggend over de weg

De man die gisteren dood werd aangetroffen na een aanrijding aan de Kankantriestraat, is de 42-jarige Mark Van der Berg. Dat heeft het Korps Politie Suriname vanmorgen bekend gemaakt. De man die vermoedelijk taxichauffeur was van beroep, reed ter hoogte van de Calcuttastraat zigzaggend over de weg en botste ter hoogte van pandnummer 29 tegen een stilstaand voertuig.

Hij kwam aangereden vanuit de Van ’t Hogerhuysstraat en sloeg af in de Kankantriestraat. Omstanders merkten op dat hij zigzaggend over de weg reed. Op een bepaald moment kwam de autobestuurder in botsing met een stilstaand voertuig dat aan de rechterzijde met front naar de Van’ t Hogerhuysstraat op het trottoir langs de weg stond geparkeerd.

De politie van het bureau Nieuwe Haven kreeg een melding van een aanrijding, waarbij een man vermoedelijk bewusteloos was geraakt na die botsing. Aldaar aangekomen hadden omstanders meneer Van der Berg reeds uit het voertuig gehaald en vervolgens op het wegdek naast zijn voertuig geplaatst. Omstanders hadden zijn lichaam afgedekt (foto).

Het ambulance personeel dat werd ingeschakeld, verklaarde aan de politie dat de man het leven reeds had gelaten. Om na te gaan wat de eigenlijke doodsoorzaak is van meneer Van der Berg, is zijn ontzielde lichaam in opdracht van het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in beslag genomen.

Nadere berichten omtrent dit verkeersongeval volgen aldus de Surinaamse politie.