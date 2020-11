Man verliest geslachtsdeel nadat hij beschoten wordt met jachtgeweer bij ruzie

Een ruzie tussen twee mannen in Suriname, is in de laatste week van oktober dusdanig geëscaleerd, dat er geschoten is met een jachtgeweer. Daarbij werd een van de mannen in zijn geslachtsdeel geraakt. In een ziekeninrichting moest er operatief worden ingegrepen, waarbij het slachtoffer zijn geslachtsdeel verloor meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat beide mannen hosselaars zijn en per boot, taxiritten voeren van de plek Stoelmanseiland visa versa. De ruzie vond volgens de Surinaamse politie plaats op een werkplek Texas aan de Lawarivier die meer bekend is als Dagu Ede.

Volgens verklaring van de verdachte werd het latere slachtoffer boos op hem, omdat hij meerdere klanten kreeg en deed toen bedreigende uitlatingen naar zijn concurrent. Verder gaf de verdachte aan dat hij ter voorkoming van escalatie zijn jachtgeweer pakte om naar zijn huis te gaan, maar dat de andere man op hem af liep.

Hij schoot in de richting van de andere manspersoon, die aan zijn geslachtsdeel werd geraakt. Het 42-jarige slachtoffer werd voor medische hulp afgevoerd naar een ziekenhuis te Gran Santi, alwaar hij werd overgevlogen naar Cayenne in Frans-Guyana.

Terwijl de rechercheurs van regio Oost voorbereidingen troffen om de plek aan te doen, meldde de 33-jarige verdachte Maikel zich bij de dienstdoende militairen ter plekke aan. Maikel werd vervolgens door de militairen over gedragen aan de leden van het regio Bijstand Team Oost, die de verdachte in afwachting op recherche Oost onder toezicht stelden.

De recherché van regio Oost heeft in de laatste week van oktober de 33-jarige verdachte Bryan M. aangehouden ter zake zware mishandeling. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de schutter ingesloten. De recherche van regio Oost onderzoekt deze zaak verder meldt de politie in Suriname.