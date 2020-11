Man die vrouw sloeg ontkent en beweert dat ze tegen deur aankwam

De politie in Suriname heeft onlangs de 36-jarige Arthur P. aangehouden, nadat zijn levenspartner aangifte tegen hem had gedaan. Het slachtoffer heeft een neusbloeding, bloeding aan haar rechteroog en blauwe plekken aan haar bovenarm opgelopen. Volgens Arthur is dat geen gevolg van mishandeling, maar is ze tegen een deur aangekomen meldt de Surinaamse politie vandaag.

Het slachtoffer verklaarde aan de politie ruzie te hebben gekregen met haar partner en dat zij daarbij door hem is geslagen. Zij werd met een geneeskundige verklaring voor medische behandeling verwezen naar een arts, aangezien zij letsel had opgelopen.

Arthur werd opgespoord en op zaterdag 30 oktober aangehouden door de politie van het bureau Flora

Bij het verhoor ontkende hij de vrouw te hebben geslagen. Volgens verklaring van verdachte Arthur heeft hij de vrouw per ongeluk gestoten, waardoor zij tegen de voordeur terechtkwam en ten gevolge daarvan letsels opliep.

Na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten, aldus het Korps Politie Suriname.