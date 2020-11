VIDEO: Twee woningen in brand gevlogen aan de Duikelaarstraat

In Suriname zijn vanmorgen twee woningen in brand gevlogen. Dit gebeurde rond 11.20u aan de Duikelaarstraat in Paramaribo-Noord. De achterste woning op het perceel stond eerst in brand, welke daarna is overgeslagen naar de voorste woning.

Er vielen geen persoonlijk ongelukken. De Surinaamse brandweer was er snel bij en heeft de brand onder controle. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.

De autoriteiten zijn momenteel ter plekke bezig met het onderzoek. Hierboven is een filmpje te zien van de situatie.