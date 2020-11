Pagara-estafette op Owru Yari waarschijnlijk geschrapt

Het heeft er veel van weg dat Suriname ‘s pagara-estafette op Owru Yari, voor dit jaar wordt geschrapt. Dat zegt de voorzitter van de organisatie Surifesta, Jean-Luc van Charante, tegens Radio 10.

Volgens het radiostation was het een hele poos wikken en wegen voor de organisatie, met het oog op de lijn van de COVID-19 besmettingsgraad. Het is echter nog geen vaststaand feit, omdat men de Surinaamse besmettingsaantallen in de gaten houdt.

Vandaag kwam ook naar buiten dat epidemioloog Radjesh Ori heeft afgeraden om Srefidensi, 45 jaar onafhankelijkheid van Nederland, groots te vieren op 25 november a.s.

