Livestream nationale Divali viering Nederland, videoboodschap president Santokhi

Volgende week vieren Hindoes over de hele wereld, waaronder ook Suriname en Nederland, weer Divali. In Nederland krijgt de jaarlijkse Nationale Divali viering een andere vorm vanwege de corona maatregelen. Op vrijdag 13 november is er in de Nieuwe Kerk in Den Haag daarom een online Divali-viering en een livestream, die tegelijkertijd ook in Het Nationale Theater aan het Spui te zien zal zijn.

Deze online viering is een samenwerking tussen het Zuiderstrandtheater en de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), die bouwen aan een groter platform voor dit feest in Den Haag en misschien ook in de rest van Nederland.

In de Nieuwe Kerk is er een concert van het Residentie Orkest samen met zanger Raj Mohan. Na afloop geeft zangeres Sinta Wuller in Het Nationale theater aan het Spui een concert van klassieke Indiase muziek. Zoals bij elke Divali-viering zal er ook deze keer een Dia (traditionele Hindoestaanse olielamp) worden aangestoken.

Ook zal de Surinaamse president Sanktokhi een videoboodschap sturen, evenals de Haagse wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen. “We zijn in overleg met de mensen rond premier Rutte zodat hij ook een videobericht kan sturen. Het zou een grote doorbraak zijn als het lukt”, aldus Joost Heijthuijsen –programmeur bij het Zuiderstrandtheater.

Divali is één van de belangrijkste feesten binnen het Hindoeïsme en valt dit jaar op zaterdag 14 november. Tijdens de viering worden lichtjes aangestoken, daarom wordt het in Nederland ook wel eens lichtjesfeest genoemd. Hiermee geeft men aan dat het goede het kwade overwint of de overwinning van het licht op de duisternis. In Suriname is dit feest een nationale feestdag.

De livestream van de nationale Divali viering zal te volgen zijn via Hindustani.nl of Amor FM.