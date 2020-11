Bacovenbedrijf FAI vanaf vandaag in handen staat Suriname

Het bacovenbedrijf FAI zal vanaf vandaag, vrijdag 6 november 2020, compleet in handen vallen van de staat Suriname. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt & Visserij gaf woensdag aan dat er reeds overeenstemming is bereikt.

De grootaandeelhouder van het Belgische bacovenbedrijf, dat 90% van de aandelen in handen had, is begin dit jaar uit Suriname vertrokken. Zij boden hun aandelen aan de Staat, die reeds 10 procent van de aandelen in haar bezit had.

De Raad van Ministers heeft de overname goedgekeurd en president Chan Santokhi heeft een machtigingsresolutie overhandigd aan minister Sewdien voor de overname aanstaande vrijdag. Na de overname van de aandelen zal het ministerie de problemen van het bedrijf aanpakken.

Dit zei minister Sewdien erover tegen ABC: