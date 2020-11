Openbare Werken installeert raad van toezicht Wegenautoriteit Suriname

Minister Riad Nurmohamed geeft te kennen dat de Wegenautoriteit Suriname de enige parastatale instelling is die valt onder het ministerie van Openbare Werken. Het gaat bij dezen om een internationale instelling die vaak te maken krijgt met internationale organisaties. De raad van toezicht heeft geen functie van een consultant of de taak van het uitvoeren van werkzaamheden.

De Wegenautoriteit staat bekend als te zijn een instelling die beschikt over de nodige kennis met betrekking tot onder andere het rehabiliteren van wegen en het onderhouden van bermen. Er vallen heel wat zaken onder deze parastatale instelling waaronder de mammoetvlaggen die op cruciale plekken in ons land worden gehesen. Deze blijven onder beheer van de Wegenautoriteit Suriname omdat zij beschikt over de kennis.

Niet alleen de ontwikkelingen bij de Wegenautoriteit, maar ook de wetgeving zal worden aangepakt. Deze instelling heeft te kampen met financiële middelen, maar doet haar uiterste best om aannemers uit te betalen die projecten hebben uitgevoerd. De minister drukt de raadsleden op het hart om de naam van de Wegenautoriteit Suriname hoog in het vaandel te houden. De raad van toezicht heeft de taak om de parastatale instelling gezond te houden.