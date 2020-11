Opnieuw fake Facebook profiel van minister waarmee leningen worden aangeboden

Opnieuw is de Surinaamse minister van Financiën en Planning het slachtoffer geworden van oplichters, die een fake profiel van hem hebben aangemaakt op Facebook. Via dit profiel zou de minister de samenleving in Suriname de mogelijkheid bieden leningen te sluiten.

Minister Armand Achaibersing benadrukt dat hij nimmer via dit forum officiële gegevens van burgers zal opvragen. De bewindsman doet een beroep op de samenleving om alert te zijn en niet in te gaan op dergelijke aanbiedingen en vooral geen persoonlijke gegevens, bankgegevens en andere geheime informatie door te spelen via social media.

Ondanks de vele waarschuwingen is het gebleken dat personen uit de samenleving nog steeds ingaan op financiële aanbiedingen via social media en hierdoor het slachtoffer worden van oplichterij. Oplichters schromen er niet voor om fake profielen van regeringslieden aan te maken, met het doel mensen op een dwaalspoor te brengen en hen te benadelen.