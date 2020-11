Indiase ambassadeur in Suriname ontmoet minister van Defensie

Defensieminister Krishna Mathoera heeft recentelijk de ambassadeur van de Republiek India, Mahender Singh Kanyal, op het ministerie van Defensie ontvangen. Bij deze ontmoeting zijn de historische en de diplomatieke relatie alsook de bilaterale samenwerking de belangrijkste agendapunten geweest.

Tijdens het toponderhoud tussen de Defensieminister en de Indiase ambassadeur is in het bijzonder stilgestaan bij de diverse creditlines die de Republiek India aan Suriname heeft doen toekomen. Met de invulling van de diverse kredietlijnen is in de afgelopen jaren op verschillende vlakken samengewerkt aan de verdere versterking en professionalisering van de defensieorganisatie.

De diplomatieke relatie tussen beide landen dateert van 1976. In 1977 opende India de deuren van haar ambassade in ons land en Suriname deed dit in het jaar 2000 in India.