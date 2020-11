Lijk van 77-jarige vermiste Nederlander aangetroffen in bosschage

In Suriname is vanmorgen het lichaam van een 77-jarige Nederlandse man aangetroffen in een zijstraat van de Boxelparaweg. Volgens de Surinaamse politie gaat het om de heer Van der Hek, die alleen woonde aan de Hasilvaweg. Het ontzielde lichaam werd ongeveer 500 meter van zijn woning in dezelfde weg aangetroffen.

Het lijk werd ongeveer 10 meter verwijderd van de weg aangetroffen in het bosschage. Volgens de arts die ter plaatse was moet het lijk tenminste twee weken daar hebben gelegen. Manschapen van de afdeling Kapitale Delicten en Forensische Opsporing hebben onderzoek aldaar en in de omgeving gedaan.

Tijdens dit onderzoek van de Surinaamse politie is er niets verdacht aangetroffen in zijn woning. Het rijwiel waarmee het slachtoffer zich verplaats is echter niet aangetroffen.

Het lichaam van de man is na overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. De zaak is in onderzoek. Het gaat om de man die eerder als vermist was opgegeven: