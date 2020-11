Rijbewijs van veroorzaker dodelijk ongeval Afobakaweg was ingevorderd

De man die de auto bestuurde die vanmorgen in het ravijn stortte aan de Afobakaweg in Suriname, was niet in het bezit van een rijbewijs. Zijn rijbewijs is vanaf 11 januari 2019 ingevorderd en is er een rechterlijke uitspraak hierover. Twee jongemannen kwamen hierbij om het leven (foto’s).

De bestuurder Roberto Antonio K. is door de Surinaamse politie in verzekering gesteld en opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. Volgens de bestuurder reed hij over de weg en viel hij op een gegeven moment in slaap.

Daardoor is de auto van de weg geraakt met alle gevolgen van dien. De twee mannen die om het leven zijn gekomen zijn Gwensie Flauwtantie en Ronald Doebe. Zij waren mede inzittenden.

Hun lichamen zijn ter obductie in beslag genomen.