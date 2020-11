Rijbewijzen worden nog niet verstrekt vanwege overstap naar E-rijbewijs

De afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname, verstrekt nochtans geen rijbewijzen. Dit gelet op het feit dat deze afdeling in een transitie fase is en binnenkort over zal schakelen van PVC- rijbewijzen naar E-rijbewijzen meldt de Surinaamse politie vandaag.

De apparatuur voor het vervaardigen van deze E-rijbewijzen is al in orde, echter is men op de afdeling Rijbewijzen bezig met de afronding van de technische aspecten die de werkzaamheden moeten vergemakkelijken.

De operationalisering zal na dit proces plaatsvinden. Ook is er een proces tot decentralisatie ingezet welke voorlopig zal worden uitgevoerd in de drie districten Paramaribo, Nickerie en Marowijne.

Aangegeven wordt verder dat de afdeling Rijbewijzen mede gelet op het Covid-19 pandemie vanaf de maand maart 2020 een grote achterstand heeft opgelopen in het verwerken dan wel het verstrekken van het rijbewijs aan geslaagden.

Met de introductie van de E-rijbewijzen zal het noodzakelijk zijn dat de houder van een Surinaams rijbewijs beschikt over een E-identiteitskaart (E-ID).

De rijbewijshouders, die reeds een verlenging of duplicaat rijbewijs hebben aangevraagd en degenen die geslaagd zijn voor het rijexamen en nog niet over hun rijbewijzen beschikken worden opgeroepen om hun E-ID in orde te maken aldus het Korps Politie Suriname.