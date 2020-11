Fernandes Handelsmaatschappij N.V. doneert brushcutter aan Openbare Werken

Sergio Emanuels, sales en marketing manager bij Fernandes Handelsmaatschappij N.V. heeft tezamen met een collega, namens het bedrijf een brushcutter geschonken aan het ministerie van Openbare Werken (OW).

Begin september heeft hij minister Nurmohamed via de radio gehoord waarbij de bewindsman aangaf geen brushcutter te hebben voor het verrichten van kleine werkzaamheden. “En toen dacht ik dat het wel iets is waar Fernandes een bijdrage aan zou kunnen leveren. Er is intern nagegaan hoe Fernandes de ondersteuning kan bieden en vandaag staan we hier om onze bijdrage te leveren”, zei Emanuels.

Minister Nurmohamed is Fernandes zeer erkentelijk voor hun geste. Als nieuwe regering is er besloten om samen met het bedrijfsleven van Suriname zaken aan te pakken om het land verder te helpen ontwikkelen. Volgens de OW-topman is de policy van het ministerie om meer verantwoordelijken toe te kennen aan de burgers en de bedrijven. De brushcutter zal primair ingezet worden om eerst de terreinen van het ministerie te helpen onderhouden en daarnaast andere overheidsterreinen.

Het ministerie wordt ook geconfronteerd met andere uitdagingen, zoals het niet hebben van een kettingzaag en een defecte hyster heftruck om bijvoorbeeld bomen die een gevaar vormen te zagen. Minister Nurmohamed wil ernaar toe werken om bepaalde diensten zoals hierboven genoemd te verzelfstandigen. Dit om zo in hun eigen technisch onderhoud te kunnen voorzien.