NPS verzorgt trainings workshop ‘Feti Corona Community Health Promoters’

Afgelopen weekend deed de Nationale Partij Suriname (NPS) de kick off van een serie trainingsworkshops voor jongeren, waarbij hun vaardigheden worden aangeleerd om een omgeving te helpen creëren waarin mensen ondersteund worden zich te houden aan de COVID-19 maatregelen ter voorkoming van – en bescherming tegen COVID-19.

Het doel van de workshops is met jongeren van jeugdorganisaties competenties te bespreken, die volgens de principes van Community Life Competence (CLC) aangewend kunnen worden in hun organisaties met als resultaat het verhogen van de algemene kennis over COVID-19; preventie van COVID-19; omgaan met COVID-19 en het stimuleren, appreciëren, leren en trainen van anderen over COVID-19. Aan het eind van de workshop ontvangen alle participanten een certificaat van deelname.

Als eerste groep kwamen afgelopen zaterdag aan de beurt geselecteerde jongeren van de vier coalitie partners. De training worden voortgezet op zaterdag 7 november 2020, dan zijn afgevaardigden van de Jeugd Ambassadeurs aan de beurt. Op verzoek van de Boy Scouts van Suriname zal de training aan deze organisatie op een ander moment plaats vinden.

De inleiders en facilitators van de workshops zijn Dr. Ruben Del Prado, Mw Angela van der Kooy en Dr. Virginia Asin Oostburg, tevens coördinator van de training namens de NPS. Het dag voorzitterschap is in handen van Dr. Robert Brohim, coördinator werkgroep Volksgezondheid van het JAPIN.

De opening van de serie trainingen werd gedaan door de Voorzitter van de NPS, Dr. Gregory Rusland. In zijn toespraak benadrukte hij dat er helaas nog velen zijn die de ernst van een besmetting met dit virus onderschatten. “Het virus discrimineert niet en gaat niet op vakantie. De kennis die jullie hier opdoen zullen jullie kunnen toepassen in jullie eigen omgeving waardoor jullie een positieve invloed zullen hebben op anderen om op een betere manier om te gaan met de gevaren van COVID-19 en besmetting met dit potentieel dodelijk virus te voorkomen. Onderschat daarom het belang van uw invloed op het verbeteren van het gedrag van anderen niet! Het kan levensreddend zijn!”, aldus Voorzitter Rusland.