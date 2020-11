Wi! Uma fu Sranan gereed producten te leveren aan buitenlandse afzetmarkten

Agro Coöperatie Wi! Uma fu Sranan is gereed om haar producten te leveren aan buitenlandse afzetmarkten. In dit verband bracht minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op maandag 2 november een officieel kennismakingsbezoek aan het voedselverwerkingsbedrijf te Lelydorp.

Wi! Uma fu Sranan stelt zich ten doel om de levenstandaard van met name vrouwelijke producenten in rurale gebieden van Suriname te verbeteren. Eveneens zijn door het ministerie van LVV, de vrouwen die zijn aangesloten bij de coöperatie, getraind in Goede Agrarische Praktijken.

Sewdien sprak vol lof over de getoonde potentie van de vrouwen en hun bijdrage om het Surinaams product tot ontwikkeling te brengen. Hij gaf aan dat het ministerie de volle ondersteuning zal bieden bij het zoeken naar meerdere afzetmarkten.