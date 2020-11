Shafiek Goelaman nieuwe deken der districtscommissarissen

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft districtscommissaris (dc) Shafiek Goelaman van Wanica Zuid-Oost aangesteld als de nieuwe deken der districtscommissarissen in Suriname. Dit gebeurde op woensdag 21 oktober tijdens een dc-meeting.

Goelaman volgt Margaretha Malontie op, die sinds 2017 deken is geweest en tevens de burgermoeder was van het bestuursressort Paamaka in Sipaliwini. Goelaman, die reeds 17 jaren bestuurlijke ervaring heeft, kijkt uit naar ondersteuning van het korps van dc’s. Hij zegt zich in zijn bijzondere functies sterk te gaan maken voor een aantal zaken. Zo wil hij speciale ontmoetingen hebben met de dc’s die niet uit de bestuursdienst komen, om hen in het werk in te leiden. Dit zal hij samendoen met de onderdirecteur van decentralisatie.

Ook zal hij werken aan de verdere decentralisatie van de districten. Een van de punten die hij zeker wil bespreken met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, is het vergunningsbeleid van de diverse districten. Goelaman wil ook meewerken aan een eenduidig uniform voor de bestuursdienst. Hij merkt op dat er nu verschillende uniformen zijn, dit moet volgens hem tot het verleden gaan behoren.

Daarnaast zegt hij dat de taken van de dc’s veelomvattend zijn en tal van risico’s met zich meebrengen. Hij wilt dat de taken van de dc’s daarom beter gewaardeerd worden. Dat is nog niet het geval volgens hem. De bezoldiging van een dc is gelijkgesteld aan dat van een onderdirecteur op een ministerie. Hij ziet graag dat het salaris van een dc gebracht wordt naar dat van een directeur.