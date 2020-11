DENK Rotterdam vraagt om excuses naar aanleiding van onderzoek slavernij

Op zaterdag 31 oktober heeft de perspresentatie plaatsgevonden waarbij de resultaten van het onderzoek naar het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam gepresenteerd werden. Dit onderzoek was een stap in de juiste richting naar de bewustwording van de Rotterdamse geschiedenis. Tijdens de perspresentatie zijn er aan burgemeester Aboutaleb alsmede aan wethouder Wijbenga twee bundels en één monografie overhandigd over de rol van Rotterdam in het slavernijverleden.

Eén op de acht Rotterdammers heeft tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders. Dat is meer dan welke stad in Nederland ook. Toch waren er geen boeken volledig gewijd aan het koloniale verleden en slavernijverleden van Rotterdam. Tot vandaag. Twee jaar lang werd er onderzoek gedaan met drie boeken als resultaat. Zaterdag zijn die overhandigd aan burgemeester Aboutaleb en wordt duidelijk dat Rotterdam tot over zijn oren in de slavernij zat.

Uit de publicaties is gebleken dat de Rotterdamse betrokkenheid bij de slavenhandel en slavernij langdurig en grootschalig was. Rotterdammers van verschillende sociale klassen waren direct of indirect betrokken bij de slavernij. DENK Rotterdam is dan ook benieuwd naar de eventuele uitvloeisels van de drie publicaties.

Raadslid Natasha Mohamed-Hoesein van DENK vraagt zich tevens af of burgemeester Aboutaleb bereid is om de resultaten uit het genoemde onderzoek als basis te laten dienen voor de eerste formele excuses voor de rol van Rotterdam in de slavenhandel en slavernij?

Het onderzoek naar het koloniale verleden van de stad is een initiatief van voormalig PvdA-raadslid Peggy Wijntuin, een Rotterdamse met wortels in Suriname. Met een motie riep zij drie jaar geleden op om het koloniale verleden van de stad eens grondig uit te zoeken.