Overheid zal meel voor broodproductie in Suriname subsidiëren

De Surinaamse regering zal meel ten behoeve van de broodproductie in Suriname subsidiëren. De overheid zal er ook op toe zien dat het gesubsidieerd meel daadwerkelijk ten behoeve van brood voor de Surinaamse gemeenschap wordt gebruikt. Dit met in achtneming van de door Min EZ gestelde voorwaarden aan de broodbakkerijen. In dit kader worden bakkerijen geregistreerd.

“Daar brood een belangrijk aspect is binnen de voedselvoorziening van de gemeenschap, wil de regering de broodprijzen stabiel houden en zal zij daarom het meel ten behoeve van de broodproductie subsidiëren” meldt de Communicatiedienst Suriname vandaag.

Om te komen tot een goed subsidiebeleid voor meel ten behoeve van de broodproductie, voert het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie (Min EZ), diverse gesprekken met meelleveranciers.

Zo heeft minister Saskia Walden de afgelopen week meerdere gesprekken gevoerd met de grootste stakeholders in de meelhandel en ook vertegenwoordigers van broodbakkerijen om met hen van gedachten te wisselen over de kost efficiënte voorwaarden voor de subsidieregeling.

Een belangrijk aandachtspunt van de meel leveranciers tijdens deze ontmoeting, is de benodigde valuta tegen de Centrale Bank koers, om met name de import van graan en meel te kunnen betalen.