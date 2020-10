VIDEO: Politie achtervolging in Paramaribo-Noord tijdens avondklok

Een controle van de politie in Suriname is gisteravond rond 22.45u geëindigd in een wilde achtervolging te Paramaribo-Noord. De politie zag de bestuurder van een wit gelakte Hi-Lux rijden zonder verlichting en wilde deze daarop aanspreken. De automobilist weigerde echter te stoppen en reed in plaats daarvan hard weg.

De politie zette de achtervolging in waarbij de hulp van collega’s werd ingeroepen. Bijna een half uur lang waren politiemannen van Geyersvlijt, Centrum en het Regio Bijstandsteam Paramaribo de bestuurder aan het achtervolgen. De vluchtende automobilist veroorzaakte daarbij bijna een aanrijding in de omgeving van Elisabeths Hof.

Een andere persoon probeerde de achtervolging van de politie vermoedelijk met een ander voertuig te hinderen door hen te kruisen. Die bestuurder werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Bij de achtervolging zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Uiteindelijk raakten de agenten de vluchtende bestuurder kwijt. Na goed speurwerk wisten de autoriteiten een adres te achterhalen waar het voertuig zou staan. De Surinaamse politie kon het terrein echter niet op, omdat de eigenaar hen de toegang weigerde.

De bestuurder van het voertuig werd aangegeven zich op het bureau aan te melden. Hij deed dat en beide personen werden na verhoor heengezonden. Van de achtervolging zijn beelden gemaakt die online zijn geplaatst en ook hieronder te zien zijn: