Nieuw verlies voor Asago: moeder van Jolanda Wassenaar overleden

Een week na het plotselinge overlijden van acteur Jerrel Vierklau, krijgt toneelgezelschap Asago in Suriname weer een klap te verwerken. Zaterdag werd namelijk bekend dat Adeline Haft, de moeder van Jolanda Wassenaar is overleden.

Tante Adeline wordt door velen gezien als het oudste lid van het gezelschap. Hellen Veldbloem zegt hierover op Facebook:

“Ze was ook de moeder van de groep. Deze vrouw stond als een rots achter ons toen we de allereerste vergadering van Asago bij haar thuis hielden, ze geloofde in Asago. Zij ondersteunde ons achter de schermen. Bij elke optreden was ze aanwezig om te zorgen dat we eten en drinken hadden.”

Jolanda Wassenaar maakte deze posting over het overlijden van haar moeder:

Mama Adeline Thelma Haft.U was n moeder die altijd klaar stond voor haar kids. U was altijd een zorgzame moeder. De… Geplaatst door Jolanda Wassenaar op Zaterdag 31 oktober 2020