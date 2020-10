Man onder psychiatrische begeleiding stuurt vrouw steeds obsceen materiaal

De politie in Suriname heeft onlangs een 22-jarige jongeman aangehouden die meerdere malen seksueel getinte teksten en beeldmateriaal naar een voor hem onbekende vrouw heeft gestuurd. De vrouw deed in de maand juli 2020 aangifte bij de politie van Meerzorg, nadat zij meerdere malen obsceen materiaal toe gezonden kreeg van een onbekend telefoonnummer.

Dit onderzoek werd overgedragen aan de recherche dienst van regio Oost. Na goed speurwerk bleek het mobiele nummer van de 22-jarige Serano R. te zijn. De verdachte bleek in het westelijke district Coronie woonachtig te zijn. Serano werd op zaterdag 17 oktober opgespoord en aangehouden.

Tijdens het verhoor van de verdachte heeft hij toegegeven de berichten en beelden te hebben gestuurd naar de aangeefster. Hij verklaarde verder dat hij een willekeurige nummer in zijn telefoon plaatst. Daarna bekijkt hij de profiel foto en indien het om een vrouwspersoon gaat, hij zijn handelingen start.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Serano in verzekering gesteld. De moeder van de verdachte verklaarde dat haar zoon onder begeleiding is van een psychiater, meldt de politie.