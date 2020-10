Discussieavond NPS over juridische status grensgebied Guyana – Suriname

De Nationale Partij Suriname (NPS) en het wetenschappelijkbureau JAPIN organiseren op vrijdag 30 oktober een discussieavond getiteld: Juridische status van het grensgebied tussen Suriname en Guyana. Een van de inleiders is oud-president Ronald Venetiaan.

Het JAPIN zei eerder in dit bericht dat zij deze vooruitgang in de samenwerking van beide landen van harte toejuicht, maar ernstig wil waarschuwen om niet lichtvaardig om te gaan met aspecten van de brug, die de grens tussen beide landen kunnen regarderen.

Suriname heeft voor 221 jaren onafgebroken en consistent de gehele Corantijnrivier onder haar controle gehad, aldus de NPS. Het JAPIN adviseert de Surinaamse regering om relevante deskundigen die met de grenskwestie bezig zijn geweest en jarenlange ervaring en kennis op dit gebied hebben opgedaan, te raadplegen.

In deze kwestie is het geen aangelegenheid van deskundigen van slechts een partij, of van de regering, of van de coalitie of van de oppositie. Het gaat om een nationale aanpak, waarbij de deskundigheid van alle Surinamers wordt gebundeld.

De discussieavond wordt gehouden te Grun Dyari aan de J.A. Pengelstraat van 17.30 – 19.30 uur. De andere inleider is ir. Derrick Ferrier en drs. Cor Pigot zit in het panel.