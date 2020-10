Sneltesten voor COVID-19 arriveren volgende week

Suriname krijgt volgende week de antigeen sneltesten voor COVID-19 binnen. Deze testen bieden binnen een half uur resultaat. Dat zei president Santokhi zondag in zijn toespraak over de aanpassing van de coronamaatregelen.

“De testen zullen gebruikt worden door de ziekenhuizen, voor cito triage van bepaalde patiĆ«nten met klachten, en op de verschillende test sites in stad, district en binnenland. Mijn dank gaat uit naar de PAHO/WHO voor deze geste” aldus de Surinaamse president.

Ofschoon de besmettingen aan het afnemen zijn waarschuwde het staatshoofd om alert te blijven en maatregelen in acht te blijven nemen. Het staatshoofd zei ondermeer het volgende:

“Het richtcijfer is minder dan 25 nieuwe gevallen per dag. Wij hopen dat dit beeld zich de komende zeven tot tien dagen voortzet. Wij rekenen daarvoor op uw medewerking. Maar weest u gewaarschuwd; bij een stijging van boven de 25 nieuwe gevallen per dag, zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen wederom aan te scherpen.”

Zondagavond werd bekend dat er het afgelopen etmaal 4 nieuwe gevallen waren bijgekomen en het aantal actieve gevallen is gedaald naar 29. Dit is in lijn met de uitspraken van de president die aangaf dat er een scherpe daling van het aantal actieve besmettingen is.