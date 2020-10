VIDEO: Racende bestuurder rijdt elektriciteitsmast kapot en ‘vliegt’ in trens

Vrijdagavond was het rond 20.45u weer raak in Suriname. De bestuurder van deze personenauto reed een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Pronkweg in Commewijne kapot en ‘vloog’ daarna met zijn auto rechtstreeks in een trens langs de weg.

Volgens enkele medeweggebruikers reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid over de weg. Op een gegeven moment verloor hij de macht over het stuur en knalde tegen de mast. Als gevolg daarvan ‘vloog’ de auto in een trens langs de weg. Door de slag brak de mast en hing schuins.

De auto raakte zwaar beschadigd, maar er raakte niemand gewond. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig uit de trens te takelen en af te voeren naar berging.

Hieronder een filmpje van het voorval.

https://www.facebook.com/128252363888224/posts/3457711077608986/