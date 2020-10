Verdachte Marius H. (58) aangehouden in moordzaak Sarina Uhlenbeek (30)

De politie in Suriname heeft vandaag de verdachte Marius H. aangehouden, in de zaak van de vermoorde Sarina Uhlenbeek. De vrouw werd in augustus dood aangetroffen in een woning aan de Santopolderweg. Ze had een hoofdwond en bleek om het leven te zijn gebracht. H. werd gezocht in verband met haar dood, maar wist tot vandaag uit handen van justitie te blijven.

De man werd vandaag op zijn adres aan de Santopolderweg, in het bos achter zijn perceel aangehouden door RBT Midden, politie Santo Boma en Surveillance Midden. Hij wordt overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die deze zaak in onderzoek heeft.

De verdachte zou eerder verklaard hebben dat hij de vrouw op haar hoofd sloeg, omdat zij hem zou hebben opgelicht voor een bedrag van SRD 3.000. De man zou daarna een taxi hebben gepakt richting Brokopondo om daar zelfmoord te plegen.