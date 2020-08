Man dood vriendin met koevoet en vlucht om zelfmoord te plegen

De vrouw die vrijdagmiddag dood werd aangetroffen in een woning aan de Santopolderweg, is vermoedelijk door de 58-jarige Marius H. om het leven gebracht. Volgens de politie zou de man, die op het adres woonachtig is, de 30-jarige Sarina Uhlenbeek met een koevoet op haar hoofd hebben geslagen.

De verdachte belde daarna zijn dochter, die als agente werkzaam is bij het Korps Politie Suriname, om haar te vertellen dat hij zijn vriendin zou hebben vermoord. De agente schakelde meteen haar collega’s in die het slachtoffer in de keukenruimte aantroffen, bedekt met kleren en lakens.

Het ontzielde lichaam was naakt en op het voorhoofd was een barstwond. De verdachte zou verklaard hebben dat hij de vrouw sloeg, omdat zij hem zou hebben opgelicht voor een bedrag van SRD 3.000. De man zou daarna een taxi hebben gepakt richting Brokopondo om daar zelfmoord te plegen.

Er is nog geen spoor van de verdachte die voortvluchtig is. De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie is momenteel bezig met het onderzoek.