Voetganger (41) dood na aanrijding door personenauto

Een 41-jarige voetganger is op woensdag 21 oktober in het ziekenhuis overleden, nadat hij op vrijdagmorgen 16 oktober omstreeks kwart over acht door een personenauto was aangereden in de Cornelis Jongbawstraat. De man genaamd Shengren Zaang, werd die ochtend met zwaar lichamelijk letsels op het wegdek aangetroffen en was niet aanspreekbaar meldt het Korps Politie Suriname vandaag

De politie van de afdeling Verkeersunit van Regio Paramaribo deed de plek van het verkeersongeval aan voor onderzoek. Volgens verklaring van de autobestuurder S.M. (33) zag hij de voetganger plotseling op de rijweg waardoor hij de aanrijding niet kon voorkomen.

Per ontboden ambulance werd het slachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Vervolgens werd hij ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care, alwaar hij op 21 oktober het leven liet.

Hangende het onderzoek is het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd door de politie. Het dossier met betrekking tot deze aanrijding zal voor verdere afhandeling opgestuurd worden naar het Openbaar Ministerie meldt de politie.

Het ontzielde lichaam van de heer Shengren Zaang is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen door de politie.