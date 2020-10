Kabalebo vrij van COVID-19 positieven

Het bestuursressort Kabalebo in Suriname kent op dit moment geen COVID-19 positieve gevallen. Vandaag is de laatste met corona besmette bewoner genezen verklaard. In totaal waren er 68 bewoners positief getest, waarvan 2 zijn overleden.

Om de uitbraak in Kabalebo onder controle te krijgen, was er tot twee keer toe een total lockdown voor het gebied ingesteld door districtscommissaris Josta Lewis.

Het commissariaat zegt dat ondanks Kabalebo momenteel geen COVID-19 positieven heeft, er nog altijd een beroep op de gemeenschap zal worden gedaan om de veiligheidsmaatregelen streng in acht te nemen. “COVID-19 gaat niet weg, zo ook de veiligheidsmaatregelen”.