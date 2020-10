Overleden automobiliste niet in bezit van rijbewijs, schoonzus zelfde dag overleden

De automobiliste die woensdag om het leven kwam op de Oost-Westverbinding in Suriname was niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Dat heeft de afdeling Public Relations van de Surinaamse politie bevestigd tegenover onze redactie. De 31-jarige bestuurster Imelda Mac-intosh (foto) reed met haar man en twee kinderen van 6 en 8 toen het ongeluk gebeurde ter hoogte van Coronie, kilometer 92,5.

Het voertuig kwam vanuit de richting Wageningen en reed richting Saramacca. Volgens informatie van de politie heeft de vrouw vermoedelijk de controle over het stuur verloren. Het voertuig zou daarna tweemaal over de kop zijn geslagen en in een trens langs de weg zijn belandt.

De bestuurster kwam ter plaatse te overlijden. De overige inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het stoffelijk overschot van Imelda is inmiddels afgestaan aan de nabestaanden voor de begrafenis.

Het gezin kwam van een bruiloft in Nickerie, waar de zus van het verkeersslachtoffer dinsdag in het huwelijk trad. Op de dag van het huwelijk werd de zus van de bruidegom plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Die vrouw, juriste Anoushka Small, kwam een dag later op diezelfde woensdag te overlijden.

De familie kreeg dus twee tragische gevallen van overlijden te verwerken op één dag.