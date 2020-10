VIDEO: Re-Play maakt titelsong voor film Casanova’s

De Rotterdamse R&B band Re-Play maakt een nieuwe versie van de jaren ‘90 hit ‘Casanova’. Re-Play is gevraagd om de titelsong te maken voor de nieuwe Nederlandse film Casanova’s en besloot om de hit van Ultimate Kaos te bewerken. Voor de lyrics heeft de band zich laten inspireren door de film. Tevens maakt Re-Play zijn opwachting in de film en brengt het liedje ten gehore tijdens de slotscène. ‘Casanova’ wordt als single uitgebracht door Rokin 75 Records in samenwerking met Sony Music en Sony/ATV op 18 september.

Re-Play over de samenwerking: “We hebben unaniem ‘ja’ gezegd op de vraag of we de titelsong wilden maken voor deze film. De originele track ‘Casanova’ is nog steeds een van onze persoonlijke favorieten, dus het was voor ons direct duidelijk dat we iets wilden doen met dat liedje. Ook kennen we hoofdrolspeelster Lieke van Lexmond goed; zij speelde jaren geleden in de clip van ‘Mona Lisa’. Het feit dat de film tenslotte in Rotterdam wordt opgenomen, maakt de cirkel helemaal rond”.

Re-Play, bestaande uit Alwin Burke, Henk Waarde, Samuel de Wit en Mark Dakriet, maakte furore in de jaren ‘90 met hits als ‘Kijk om je heen’, ‘Ala Day (Ik leef alleen voor jou)’ en ‘Never Nooit Meer’. De Nederlandse R&B sensatie bestaat dit jaar precies 30 jaar en treedt nog altijd op in de originele formatie, zo waren ze in 2015 te gast bij ‘Ladies of Soul’ in de Ziggo Dome en zongen onder andere een duet met Glennis Grace. In 2017 brachten ze het liedje ‘Wat je doet met mij’ uit samen met Edsilia Rombley. En dit jaar scoorden ze een nummer 1 hit in Suriname met ‘Mijn Ware Liefde’ met Nisha Madaran.

Synopsis:

Casanova’s is een romantische komedie over de onzekere en timide journalist Bas die undercover moet gaan om een mysterieuze datingcoach te ontmaskeren. Deze datingcoach heeft een bestseller geschreven en komt nu met een tweede boek en workshop waarvan hij beweert incompetente mannen binnen drie dagen te kunnen transformeren in heuse casanova’s.

De volledige cast bestaat uit: Jim Bakkum, Lieke van Lexmond, Tygo Gernandt, Sergio IJssel, Birgit Schuurman, Leo Alkemade, Gaby Blaaser, Juvat Westendorp, Jouman Fattal, Roeland Fernhout, John Buijsman en Melissa Drost.

Over de makers:

Casanova’s wordt geproduceerd door 2CFilm, die eerder succesvolle commerciële films produceerde waaronder Whitestar, Hartenstrijd, Hartenstraat en Fissa. De regie is in handen van Jamel Aattache die in 2018 Zwaar Verliefd! regisseerde. Hij werkte vorig jaar al samen met Just Film Distribution en 2CFilm aan Whitestar, de populaire paardenfilm met Britt Dekker.

Just Film Distribution is bekend als distributeur van een grote verscheidenheid aan films van Nederlandse bodem. Met succesvolle titels als F*ck de liefde, Hartenstraat, Homies, Jack bestelt een Broertje, Fashion Chicks en De Film van Dylan Haegens is Just Film Distribution (onderdeel van de Just Media Group) een van de succesvolste filmdistributeurs op dit gebied.

Casanova’s is vanaf 8 oktober te zien in de Nederlandse bioscopen.