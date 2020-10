Leden veiligheidsdienst houden voortvluchtige diefstal verdachte aan

Leden van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) hebben deze maand een diefstal verdachte aangehouden, die al bijkans een jaar gezocht werd door de politie. Verdachte Stephano J. alias ‘Koelieboi’ is vaker opgespoord op zijn woonadres maar wist steeds uit handen van de politie te blijven, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Stephano en een kompaan hebben het afgelopen jaar in de Duisburglaan een tas met geld uit de auto van een vrouw gestolen. De benadeelde parkeerde haar voertuig voor de inrit van haar woning, waarna zij uitstapte om haar poort open te maken. Haar tas met een geldbedrag was in het voertuig.

Stephano en zijn kompaan zagen toen hun kans schoon om de tas met geld uit de auto weg te nemen. De vrouw zag wat er gebeurde en wilde deze dieven beletten om weg te gaan met haar tas. Zij werd echter tegen de vlakte gestoten, waarna de criminelen de vlucht namen.

Kort na hun daad gelukte het de politie van het bureau Flora om de kompaan van Stephano op 8 oktober 2019 aan te houden. Hij is reeds veroordeeld en moet een gevangenisstraf van drie jaren uitzitten. Stephano werd geruime tijd opgespoord door de politie en is in de eerste week van oktober 2020 door DNV’ers aangehouden.

Hij is daarna overgedragen aan de politie van het bureau Flora en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt de politie.