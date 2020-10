SLM bond wil duidelijkheid over non-actief stellen directeur en vervanging

De bond van personeel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (BPSLM) heeft deze week een brief gestuurd aan de leden van de Raad van Commissarissen van de SLM. Daarin laat zij weten dat zij formeel niet op de hoogte is gesteld van het op non-actief stellen van SLM-directeur Radjesh Radjkoemar en de aanstelling van Johan Sandie als waarnemend-directeur.

Vorige week woensdag kwam naar buiten dat Radjkoemar op non-actief zou zijn gesteld. Wat de exacte reden voor het besluit was, is nog niet duidelijk. “Er is de afgelopen veel ruis ontstaan en het bestuur van de bond wenst zich niet te laten leiden door officieuze berichtgeving en mondelinge mededelingen” aldus de BPSLM in de brief.

Ook zegt zij niet te zijn geïnformeerd over uitvoering van het akkoord tussen haar en het management team SLM inzake de uitbetaling van de salarissen over oktober. De bond wil spoedig duidelijkheid hierover van de raad.

Het bestuur blijft in spoedberaad, zegt zij afsluitend in de brief: