Directeur Surinam Airways op non-actief gesteld

Radjesh Radjkoemar, directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is woensdag op non-actief gesteld. Wat de exacte reden is voor het besluit, is nog niet duidelijk. Radjkoemar nam het roer bij de SLM over op 1 september 2019. Hij volgde Gerard Lau op, wiens contract na een jaar niet meer was verlengd.

Lau werd op 3 juli 2019 op non-actief gezet door de raad van commissarissen (rvc) van het staatsbedrijf. Hij kwam in clinch met de rvc omdat hij op eigen houtje een overeenkomst was aangegaan voor de aankoop van een Airbus. Dit terwijl de toenmalige regering een Boeing 787 Dreamliner prefereerde en over de aankoop daarvan al verregaande afspraken had gemaakt met een leverancier.