Boze gokker pakt geld uit kassa na ruzie over winnen spel

Een man die in een ‘gok shop’ in het district Nickerie een virtual roulette kansspel speelde, was vorige week zaterdag niet tevreden over de uitkomst van het spel. Hij vond namelijk dat hij een bepaald geldbedrag had gewonnen. De kassierster van de zaak gaf hem echter te kennen dat dit niet waar was en dat hij juist had verloren.

Daarover raakten de man met de initialen M.M. en de kassierster van de shop in een heftige woordenwisseling. Tijdens die woordenwisseling hing de verdachte plotseling over de toonbank, nam een bundel geld uit de kassa en ging ermee vandoor. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens de eigenaar van de shop heeft de gokker een geldbedrag tussen SRD 5.000 en SRD 7.000 weggenomen. De verdachte M.M. werd op zaterdag 10 oktober aangehouden, nadat hij zich had aangemeld bij de politie van het ressort Waldeck.

M.M. wordt verdacht van diefstal en is in het belang van het onderzoek, na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld. De zaak wordt verder onderzocht door de afdeling Recherche Regio West laat de politie weten.