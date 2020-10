2-jarig kindje verdronken in zandput

In Suriname is een kindje van twee jaar dinsdag om het leven gekomen na een tragisch ongeval. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dreumes op een onbewaakt moment in een zandput is belandt en daarna is verdronken.

Dit gebeurde rond 18.00u aan de Suralcoweg, een zijstraat van de Indira Gandhiweg. Een ambulance werd ingeschakeld en heeft geprobeerd het kindje te reanimeren. Het ambulance personeel gaf echter te kennen dat de 2-jarige Lando L. geen teken van leven meer vertoonde.

Een arts stelde daarna de dood ter plaatse vast. De Surinaamse politie van Rijsdijk heeft de zaak in onderzoek.