KLM heeft toestemming voor twee vluchten; naar en van Suriname

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) heeft toestemming gekregen van de Surinaamse overheid om twee extra vluchten uit te voeren en wel op 26 oktober 2020 op de route tussen Amsterdam en Paramaribo en op 27 oktober 2020 van Paramaribo naar Amsterdam. Dat heeft het bedrijf zojuist bekend gemaakt.

De Surinaamse autoriteiten hebben aanvullende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen (COVID-19). Nu geldt voor Suriname een in-reis restrictie. U kunt alleen naar Suriname reizen wanneer u toestemming heeft gekregen van de Surinaamse overheid. Uw verzoek om naar Suriname te reizen kunt u binnen 10 werkdagen voor vertrek mailen naar conza@gov.sr

Mensen die op 26 oktober met vlucht KL 0713 willen afreizen naar Paramaribo, kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de Surinaamse autoriteiten, via bovengenoemd e-mail adres. Zodra zij een positieve reactie hebben ontvangen, kunnen zijn een ticket boeken door te e-mailen naar PBMReservations@klm.com.

Passagiers die naar Nederland willen afreizen hoeven zich niet te melden bij de Nederlandse Ambassade en kunnen online een ticket kopen via www.klm.sr, via email pbmreservations@klm.com of bij het KLM kantoor aan de Hofstraat 1. Passagiers kunnen op deze website checken of ze naar Nederland kunnen reizen.

Het normale vluchtschema ziet er, onder voorbehoud van wijzigingen, als volgt uit: Op de vrijdag is de aankomst van de KL 713 in Paramaribo om 15:00. Op de zaterdag vertrek uit Paramaribo met de KL714 om 18:00.