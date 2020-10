Surinaamse vice-president Brunswijk bezoekt Mandir vanwege Navratri

Ronnie Brunswijk, vice-president van Suriname heeft gisteren samen met president Santokhi een bezoek gebracht aan de Shri Vishnu Mandir aan de Koningstraat in Paramaribo. Dit in verband met Navratri, een negen nachten durende devotionele dienst die door Hindoes over de gehele wereld gewijd wordt aan de verering van Durga Mata, de grote Moeder Godin.

Ook Surinaamse Hindoes besteden tussen 17 en 26 oktober extra aandacht aan Durga Mata, vandaar dat Brunswijk een bezoek bracht aan de tempel. Hij zei over zijn bezoek dat hij spirituele zuivering en een overvloed aan positieve energie daarbij heeft kunnen ervaren.

“Navratri betekent voor mij zuivering van al het negatieve waarbij ik mij openstel voor alleen maar positiviteit, spirituele groei, gezondheid, vreugde, vrede en welzijn. Hierbij gedenk ik de 9 dagen strijd van Ma Durga bij het overwinnen van het negatieve op het positieve. Aan al onze Hindoe broerders en zusters wens ik een Subh Navratrie toe” zei Brunswijk zojuist op zijn Facebook pagina.

Spirituele zuivering en een overvloed aan positieve energie heb ik kunnen ervaren tijdens mijn bezoek aan de Shi Vishnu… Posted by Ronnie Brunswijk on Wednesday, 21 October 2020