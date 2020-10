Districtscommissaris Kabalebo legt werkbezoek af in Nickerie

Districtscommissaris (dc) Josta Lewis van het Bestuursressort Kabalebo, heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Tijdens dit bezoek heeft de burgermoeder een onderhoud gehad met de dc van Nickerie, Senrita Gobardhan en verschillende andere actoren van Suriname die nauw samenwerken met het bestuursressort Kabalebo.

Tijdens het bezoek aan de dc van Nickerie zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het bestrijden van de Covid-19 uitbraak. De burgermoeder van Kabalebo maakte onder andere kennis met het Covid-19 Quick Response Team van Nickerie. Verder is afgesproken dat in het vervolg passagiers komende uit Apoera zich zullen laten registreren. Dit houdt in dat het identiteitsnummer en verblijfadres van de passagiers opgenomen zullen worden tijdens het afreizen naar Nickerie. Beide dc’s willen een goede samenwerking en goede communicatie om misverstanden te voorkomen.

Lewis heeft ook een bezoek gebracht aan de hoofden van de gewapende machten in het district waaronder de regiocommandant Sardjoe en de gewestelijke politie commandant Ramnath. Deze beloofden de volle ondersteuning wat betreft het functioneren van de politie in het gebied. Het ligt in de bedoeling dat spoedig een werkbezoek aan Kabalebo zal volgen. Verder heeft de dc een kennismakingsbezoek gebracht aan majoor Daal van het Nationaal Leger.

Ook aan Aannemings Maatschappij Baitali die ook in het bestuursressort Kabalebo operationeel is bracht dc Lewis een bezoek. Hierbij werd de status van de weg Apoera naar Washabo besproken. De regio manager beloofde de burgermoeder deze zaken door te spelen aan de directeur van het bedrijf.

Verder heeft de burgermoeder van Kabalebo een bezoek gebracht aan het internaat Shiloh, waar ook scholieren uit de dorpen Apoera, Section en Washabo zijn ondergebracht. De dc schonk bij dit bezoek enkele schoonmaakmiddelen aan de beheerder van het internaat. Hieronder meer foto’s van het bezoek.

