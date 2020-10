VIDEO: Uitvaart ‘man with the golden voice’ Robby Soekatma

Op maandag 19 oktober vond de uitvaart plaats van de bekende muzikant, zanger en tekstschrijver Robby Soekatma. Hij is zaterdagochtend 17 oktober rond 03.00u thuis ingeslapen. Soekatma had een leveraandoening en is 55 jaar geworden.

Soekatma die ook wel bekend staat als ‘The man with the golden voice’ wist met zijn zoetgevooisde stem vele harten te veroveren. Hij oogstte vele successen zowel in Nederland als in Suriname, met hits als Percoyo, Bribi mi, Boeng libi, Lieveling en veel meer.

Hieronder een reportage van de uitvaartdienst.