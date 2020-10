Aangereden-leuning-brug-Thurkowstraat-hersteld

Het gedeelte van de oostelijke leuning van de brug in de R.W. Thurkowstraat is inmiddels hersteld. In het tweede kwartaal van dit jaar, vond er op de brug een aanrijding plaats, waarbij de leuning deels beschadigd raakte.

Het aannemingsbedrijf Kalro NV, heeft in opdracht van afdeling Bruggen van het ministerie van Openbare Werken in Suriname het werk uitgevoerd. Het werk bestond uit het slopen van de beschadigde leuning, de niet bruikbare gedeelten afsnijden en nieuwe in de plaats aanbrengen, het lassen en construeren van het geheel, het aanbrengen van voetplaten, metselen en het schilderen van het geheel.

Op de samenleving wordt een dringend beroep gedaan om zuinig en voorzichtig om te gaan met staatseigendommen en te voorkomen dat deze calamiteiten zich herhalen. Hieronder meer foto’s van het werk.

