3 nieuwe COVID-19 besmettingen na meer dan 100 keer testen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Suriname, is lang niet zo laag geweest als de afgelopen 24 uur. Dat blijkt uit de update van de cijfers van de officiële COVID-19 website maandagavond. Het afgelopen etmaal waren er 101 testen waaruit ‘slechts’ 3 nieuwe gevallen naar voren zijn gekomen.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in quarantaine flink is gedaald; van 540 zondagavond naar 185 op maandagavond. Ook is het aantal genezen personen gestegen met 15.

Het totaal aantal actieve gevallen op dit moment bedraagt daardoor 66. Een dag eerder was dat nog 78.

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid is zeer tevreden over de dalende trend van het aantal active cases. Minister Amar Ramadhin benadrukt dat alertheid blijft geboden.