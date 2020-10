Beheerder van Actionnieuws aangehouden na mishandeling verdachte

De beheerder van de bekende Facebookpagina Actionnieuws Suriname, Mones Nazarali, is maandag aangehouden door de Surinaamse politie. Hij zou een verdachte van diefstal afgelopen week slagen hebben toegebracht met een houwer. Een filmpje waarop dit te zien is, plaatste Nazarali daarna op de Facebookpagina.

In het filmpje is te zien dat de aangehouden beheerder samen met twee anderen een man in bedwang houden. Die man zou volgens Nazarali onder ander een telefoon van hem hebben gestolen. Toen Nazarali hem weer tegenkwam besloot hij de man aan te houden en het recht in eigen hand te nemen door de man te slaan.

Een medewerkerster van de Facebookpagina bevestigd tegenover Waterkant.Net dat de beheerder vast zit. “Hij heeft een advocaat in de arm genomen en we verwachten dat hij vrijdag weer vrij is” zegt de vrouw tegen onze redactie.

De man die verdacht werd van diefstal en door Nazarali geslagen is, werd op hetzelfde moment door de politie aangehouden: