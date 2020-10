Illegale geldwisselaar en klant aangehouden bij Surichange Bank

De politie in Suriname heeft maandagochtend een illegale geldwisselaar en een vrouwelijke klant aangehouden bij de Surichange Bank aan de dokter Sophie Redmondstraat in Paramaribo.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de leiding van de bank de politie erop had geattendeerd, dat er zich dagelijks illegale geldwisselaars rondom de bank begeven. Deze bieden cliënten van Surichange een hogere koers aan, dan die van de bank of cambio. Een van deze wisselaars is maandagochtend op heterdaad betrapt bij het wisselen van geld van een vrouw.

Beide personen werden terstond aangehouden en overgebracht naar bureau Keizerstraat. De wisselaar probeerde nog te vluchten, maar de wetsdienaren wisten hem aan te houden. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig en scheurde daarbij het uniform van een politieman.

Het geld van zowel de wisselaar als de klant is in beslag genomen. Beide verdachten zijn overgedragen aan de afdeling Fraude van de Surinaamse politie, die belast is met het verdere onderzoek.