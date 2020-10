Man aangehouden voor diefstal graafmachine accu’s van ex-werkgever

De recherche van Regio Oost heeft onlangs de 29-jarige Viresh L. aangehouden. Deze man wordt ervan verdacht een aantal accu’s te hebben gestolen. Het gaat om accu’s van graafmachines die eigendom zijn van de ex-werkgever van Viresh, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De benadeelde deed in de maand juni van dit jaar aangifte op het politiebureau Meerzorg. Tijdens het doen van de aangifte was het de aangever niet bekend wie de dief was die de accu’s op verschillende dagen en tijdstippen gestolen had. Na goed speurwerk kwam Viresh in beeld als de vermoedelijke accudief.

Hij werd opgespoord en is op maandag 5 oktober aangehouden. Tot nu toe zijn vier van de gestolen accu’s terug gevonden bij helers. De accu’s zijn in beslag genomen en de helers zijn na verhoor heen gezonden door de politie. Dit na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Viresh is hangende het onderzoek wel in verzekering gesteld meldt de politie.