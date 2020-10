De politie in Suriname heeft zojuist deze foto naar buiten gebracht van de 46-jarige verdachte Romano K. Hij is door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo op zaterdagmorgen 17 oktober aangehouden voor de levensberoving van de 32-jarige Myrtle ‘Miertje’ Bons.

Romano K. is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze strafzaak meldt de Surinaamse politie zojuist.