VIDEO: Verdachte aangehouden in moordzaak Myrtle ‘Miertje’ Bons

De politie in Suriname heeft een verdachte aangehouden in de zaak waarin de vermiste vrouw Myrtle ‘Miertje’ Bons dood werd gevonden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om dezelfde man die eerder deze week werd aangehouden in de Times Mall (filmpje onder).

De redactie verneemt verder dat het gaat om de ex-vriend van het slachtoffer. De man werd dezelfde dag vrijgelaten omdat er toen geen duidelijke aanwijzingen zouden zijn, dat hij iets met de zaak te maken zou hebben.

De man zou het slachtoffer ernstige verwondingen hebben toegebracht. Het stoffelijk overschot vertoonde steekwonden over het hele lichaam.

Een filmpje van de aanhouding van de man eerder deze week: