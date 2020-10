Vrouw (61) door illegale wisselaars beroofd van geld en armband

Een 61-jarige vrouw is op donderdagmiddag 15 oktober door vier illegale geldwisselaars beroofd in een handelszaak aan de Waterkant. De criminelen hebben een geldbedrag in Surinaamse Dollar en een gouden armband van de vrouw gestolen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen, dat de vrouw door de vier criminelen benaderd werd om valuta te wisselen. Zij ging akkoord en stapte met de mannen een handelszaak binnen om de geldtransactie te doen.

Tijdens de transactie werd het Surinaams geld dat zij in haar hand vast hield opeens weggerukt door een van de mannen. Ook een gouden armband werd van haar arm weggerukt, waarna de vier mannen weg renden.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de criminelen meldt zij in een persbericht.