Avenue Nine organiseert ‘Berkatdag at Home’

Het Caribische restaurant Avenue Nine in het centrum van Rotterdam, bekend van o.a. de Krabudagen en de krachtige soepen, organiseert op zondag 18 oktober een ‘Berkatdag at Home‘. Aanstaande zondag kan er weer Berkat, een Javaanse rijsttafel, worden besteld om thuis te nuttigen. De berkat van Avenue Nine wordt gemaakt door Len Karta. Len maakt al 20 jaar berkat volgens het recept van haar moeder.

Speciaal tijdens de COVID-19 periode heeft Avenue Nine een Berkat voor één persoon ontwikkeld. Dit omdat het steeds moeilijker is om met elkaar te kunnen eten in deze aparte tijd. Natuurlijk is de Berkat een gerecht om te delen. Vandaar dat ze vaak ook bestellingen krijgen om te leveren bij familie of vrienden thuis.

Avenue Nine ziet het als een culinaire uitdaging om tradities met respect te benaderen en tegelijkertijd een eigentijdse draai aan gerechten te geven. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan de presentatie van gerechten.

De Berkat van Avenue Nine bestaat uit negen belangrijke onderdelen:

Gele rijst, Bami, Goedangan (spitskool, boontjes en tauge met cocossambel), Gestoofde ketjap kip met laos/salam, Kipsate, Aardappelpartjes gestoofd in ketjap met miehoen, Fijn gesneden snijbonen, Seroendeng en Pejeh

Het wordt geserveerd op een bananenblad. Hoewel er bestek wordt aangeboden, is dit een gerecht wat vooral met je handen gegeten wordt, dus hou je vooral niet in!

De Berkat kan besteld worden in 1 persoons, 2 persoons of 4 persoons verpakkingen via avenuenine.nl/berkatdag. Ga naar de website voor prijzen en bestel nu je Berkat om af te halen of thuis te laten bezorgen.

Naast de krachtige soepen en de Surinaamse en Antilliaanse Nasi, Bami, POM en Jamaicaanse Jerk Chicken zijn er elk weekend themadagen, zoals Berkatdag, Rotidag, Jamaicadag en Antillendag. Die dagen werd de sfeer van het thema neergezet in het restaurant en stonden er specials op het menu. Net zoals tijdens de eerste lockdown worden de themadagen tijdens de huidige lockdown omgezet naar @ HOME edities, zodat men thuis alsnog kan genieten van deze specials.

PS: Wist je dat Avenue Nine doordeweeks dinsdag t/m vrijdag 5 krachtige soepen verkoopt? Meld je aan via www.krachtigesoepen.nl om op de hoogte gehouden te worden en volg hen op Facebook.